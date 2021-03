Ski de bosses : Perrine Laffont sacrée championne du monde

La Française Perrine Laffont a remporté lundi le titre de championne du monde de ski de bosses en simple, le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès, et Benjamin Cavet a pris l'argent chez les messieurs.

Déjà championne olympique, lauréate de la Coupe du monde et médaillée d'or mondiale en parallèle, la Pyrénéenne a désormais tout gagné à 22 ans.

Des sauts quasi-parfaits

Sur la piste d'Almaty (Kazakhstan), elle a devancé la Kazakhe Yuliya Galysheva et la Russe Anastasiia Smirnova. À l'issue de la finale 1 (les 18 meilleures), elle était encore devancée par Galysheva, mais elle de nouveau imposé son rythme et son contact de neige, et posé des sauts quasi-parfaits.

Dans la compétition des hommes, l'immense favori canadien Mikael Kingsbury a remporté son cinquième titre de champion du monde devant Cavet. Le Kazakh Pavel Kolmakov est monté sur la troisième marche du podium.