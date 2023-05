«C'était juste sublime» : le président de La Rochelle Vincent Merling «heureux» après la victoire face au Leinster

La Rochelle a réalisé l'exploit ce week-end de conserver son titre en Champions Cup en s'offrant le Leinster (27-26), à Dublin, au terme d'une immense finale. Le club français, sacré l'année dernière à Marseille contre cette même équipe, a remonté un déficit de trois essais inscrits par les Irlandais dans les douze premières minutes du match. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1), Vincent Merling, président du club a avoué n'avoir "pas encore eu une minute pour réaliser" la performance que sont parvenus à réaliser les coéquipiers de Grégory Alldriit.

Pour aller décrocher une deuxième étoile, La Rochelle a dû faire preuve de "caractère" et de "détermination", avait réagi à chaud le capitaine Grégory Alldritt après la finale de la Champions Cup (27-26). "On a été abasourdi par l'entame de match. On avait une stratégie de jeu basée sur la possession mais pendant 15 minutes on n'a pas vu le ballon. Je pensais plus à gagner mais être à la hauteur à ce moment-là. Mais quand on est revenu à 10 points de différence j'y ai cru. J'ai vu des Irlandais s'éteindre petit à petit dans les tribunes", a analysé Vincent Merling dans l'émission sportive d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde de rugby : Serge Blanco sera consultant Europe 1 pendant la compétition

"Un public extraordinaire"

Un titre partagé avec les plus de 5.000 supporters rochelais ayant fait le déplacement à Dublin, mais également à distance avec les dizaines de milliers amassés sur le port de la ville. Comme il y a un an, après la victoire sur ce même Leinster en finale de Champions Cup, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre historique de La Rochelle pour fêter ce deuxième titre européen consécutif de leur équipe de rugby.

"Depuis l'année dernière ça va crescendo et c'est incroyable. On a un public extraordinaire. C'était juste sublime", a tenu à saluer le président du club de La Rochelle. Pour le consultant d'Europe 1 Sport, "dans l'histoire récente du rugby français, ce match là est dans le top 3." Un avis partagé par la journaliste de Canal + Amaia Cazenave : "Mission impossible n'existe pas pour les Rochelais", s'est enjouée cette dernière. La Rochelle vise désormais le doublé champion d'Europe - champion de France. "On prépare tout", a assuré Vincent Merling dont le club est déjà qualifié pour les demi-finales du Top 14.