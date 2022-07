«C'est vraiment impressionnant» : à Roland-Garros, le padel séduit les spectateurs

REPORTAGE

Le padel est un sport en pleine expansion. Sur les 50.000 terrains sportifs qui vont voir le jour en 2024 en France, 10% seront destinés au padel. Ce sport, un mélange de tennis et de squash, attire de plus en plus d'adeptes. Justement cette semaine, se tient à Roland-Garros la deuxième édition d'un tournoi majeur de padel avec les meilleurs joueurs mondiaux. L'occasion pour de nombreux curieux de s'y rendre et découvrir cette discipline, mais aussi pour les "fans" d'autres sports d'apercevoir les joueurs professionnels dans le plus grand tournoi jamais organisé en France.

Des spectateurs conquis

Dans le cadre sublime de Roland-Garros, ce groupe d'amis en profite pour découvrir le padel : "Franchement, j'ai adoré. C'est assez surprenant avec le rebond sur la vitre, il faut pouvoir anticiper", explique l'un d'entre d'eux. Juste à côté se dresse le court Philippe Chatrier 15 000 places.

À l'intérieur, la terre battue habituelle a fait place au synthétique et vitre du padel. C'est ici que s'affronte depuis le début de la semaine les meilleur joueurs du monde, sous le regard de spectateurs comblés. "Pour le coup, c'est vraiment impressionnant et ça va super vite. Les mecs ont des réflexes de fou", déclare un spectateur au micro d'Europe 1. "Pour moi, c'est nouveau. C'est vrai que là, le fait de regarder des matchs en réalité, c'est prenant", s'exclame une spectatrice. Enfin, une dernière raconte que ça lui a "toujours donné envie de jouer. Là, en plus, on voit vraiment des points incroyables qu'on n'a pas forcément au tennis".

"C'est surtout un sport de loisir"

Du novice à l'habitué, tout le monde est conquis, pour le plus grand bonheur d'Arnaud Di Pasquale, directeur du tournoi : "C'était un petit peu notre volonté de découvrir le padel, de découvrir le stade Roland-Garros sous un autre aspect. Oui, il y a des joueurs pros, c'est spectaculaire, mais c'est surtout un sport de loisir, c'est très accessible", explique-t-il.

Si pour l'instant le tournoi est confidentiel par rapport à son grand frère, le tennis, le but est de devenir dans les prochaines années un évènement majeur dans le monde du sport.