«C'est une course mythique» : coup d’envoi de la 20e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc

Direction les Alpes, avec une course mythique, le Dacia Ultra Trail Mont-Blanc ! La première des huit courses débute ce vendredi soir et toutes seront courues dans la semaine. Au total, 10.000 participants venus des quatre coins du globe participeront. En 20 ans, cette course familiale est devenue la référence mondiale du trail.

À l'origine de la course, un couple d'informaticiens

À l’origine, il y a Catherine Poletti et son mari. Informaticiens, ils passent leurs vacances dans le massif du Mont-Blanc et participent aux courses locales. Mais en 1999, après l’incendie du tunnel du Mont-Blanc, elles sont annulées. Leur vient alors une idée. "Avec un groupe de neuf copains, on s'est regardés et on s'est dit 'il faut que ça dure'. Traverser trois pays en faisant le tour d'une montagne mythique, c'est comme un petit tour du monde, c'est comme une aventure", témoigne-t-elle.

Beaucoup d'amateurs sur la ligne de départ

Et quelle aventure ! 171 kilomètres à travers la France, la Suisse et l’Italie. Et surtout 10.000 mètres de dénivelés positifs, l’équivalent de quatre ascensions du Mont-Blanc, avalés en moins de 20 heures par les tous meilleurs. Mais l’immense majorité des coureurs sont des amateurs, à l’image de Tom, 23 ans, le benjamin de l’épreuve qui participe pour la première fois. "C'est la course la plus mythique. Depuis l'âge de 14 ans, je suis sur la ligne d'arrivée des différentes courses et je me dis 'un jour, ce sera moi'", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Pour participer à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, il faut beaucoup de courage, mais aussi un petit peu de chance. Cette année, 25.000 personnes se sont portées candidates, mais seules 50% ont obtenu un dossard par tirage au sort.