«C'est un truc de fou», s'exclame le Français Victor Lafay après sa première victoire sur un Tour de France

Victor Lafay peut se féliciter. Le Français est parvenu à arracher la victoire à Saint-Sebastien à l'occasion de la deuxième étape du Tour de France 2023 et signe ainsi la première victoire française sur cette Grand Boucle. Lafay, 27 ans, s'est imposé devant deux des plus grosses stars du peloton, le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar qui, malgré tous leurs efforts, n'ont pas réussi à le rattraper.

"J'y ai cru"

Juste après sa victoire, Victor Lafay a laissé éclater sa choix : "C'est un truc de fou", a réagi ce dernier au micro de France Télévisions, diffuseur officiel de la course. "Quand j'ai fait mon effort, je ne réfléchissais même pas à gagner, juste à faire mon effort au maximum. Je voyais la ligne, je regardais le compteur, 500 mètres, 400 mètres, et j'y ai cru jusqu'au bout", a-t-il ensuite poursuivi.

Déjà auteur d'une belle performance lors de la première étape, hier, après s'être classé sixième, le Français étonne ses adversaires. Quatrième du classement général, Vincent Lafay s'est également emparé du maillot vert synonyme de meilleur sprinteur.