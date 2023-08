«C'est un très gros gâchis» : après la défaite de l'OM, la déception des supporters marseillais

La défaite est amère à Marseille. Ce mardi soir, la rencontre contre les Grecs du Panathinaïkos a tourné au drame pour l'OM. Les joueurs de la cité phocéenne n'ont pas réussi à s'imposer devant leurs supporters, enlevant par la même occasion, l'espoir d'aller en Ligue des champions.

"Jamais on a été heureux avec eux"

Le regard perdu, Mohamed reste groggy sur son siège alors que la tribune se vide : "C'est un scénario cauchemardesque, cruel, mais on est habitué avec l'OM. Pourtant, on maîtrise le match. Je ne sais pas, c'était un scénario écrit qu'on allait terminer ce match en tragédie comme ça. C'est un très gros gâchis. En plus, je suis venu de New York pour les encourager", confie-t-il au micro d'Europe 1.

À ses côtés, son fils est en pleurs. "On est dépités", poursuit Mohamed. La frustration s'empare du Vélodrome. Des supporters marseillais en viennent aux mains entre eux, dans le virage sud. Comment l'OM a-t-il pu laisser filer sa qualification ? Dans le public, la colère gronde. "La vérité, je suis énervé", s'agace un Marseillais. "Il ne nous a jamais fait plaisir l'OM. Jamais on a été heureux avec eux. Vous imaginez, je n'ai plus de voix ! On gagnait 2-0 à la 98e minute, ils ne devaient surtout pas perdre cet avantage. Je suis dégoûté", ajoute le jeune homme. "Je ne pourrai pas leur pardonner de toute la saison, à part si on finit champion de la Ligue Europa", met en garde le supporter.

Une maigre consolation

Mais certains y voient une malédiction. Encore une triste soirée qui restera dans les mémoires des supporters. "Ça tombe toujours du mauvais côté, c'est hallucinant. Ça fait des années que je viens au stade, c'est une des plus grosses déceptions que j'ai pu avoir", note un autre supporter du club marseillais.

Une consolation : les Olympiens disputeront tout de même la Ligue Europa cette saison. Mais pas de quoi ravir les Marseillais, qui s'attendaient à mieux.