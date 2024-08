Cérémonie des Jeux paralympiques : Thomas Jolly veut sortir des «clichés héroïsants» sur le handicap

Comme la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, celle des Paralympiques mercredi soir se fera en dehors d'un stade, sur la place de la Concorde et les Champs Elysées, avec comme fil directeur l'inclusion. "Mettre les athlètes paralympiques au cœur de la ville, c'est déjà un premier marqueur politique au sens où la ville n'est pas suffisamment adaptée à toutes les personnes en situation de handicap", a-t-il souligné lundi dans un atelier à Saint-Denis où ont été confectionnés les costumes des quatre cérémonies olympiques.

Mettre en valeur tous les corps et faire réfléchir sur leur singularité

"Il faut sortir, et c'est un deuxième marqueur, des clichés héroïsants concernant les personnes en situation de handicap parce que ce n'est pas être un héros que de relever des défis du quotidien (...) liés aux barrières sociétales et urbaines", estime-t-il.

Baptisée "Paradoxe", cette cérémonie entend mettre en valeur tous les corps et faire réfléchir sur leur singularité. Elle est chorégraphiée par le Suédois Alexander Ekman, renommé mondialement avec plus de 50 créations et des collaborations avec le ballet de l'Opéra de Paris et le Boston Ballet. Pour la première fois, il a collaboré avec des danseurs porteurs d'un handicap, soit une vingtaine sur 150 au total.