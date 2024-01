CAN 2024 : hymnes coupés, diffusion télé interrompue... Couacs en série lors du match Sénégal-Gambie

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 bat son plein en Côte d'Ivoire et a déjà réservé quelques surprises. La victoire du Cap-Vert aux dépens du Ghana (1-2), mais aussi le nul de l'Égypte, finaliste de l'édition 2021, face au Mozambique (2-2). Ce lundi, en revanche, le Sénégal, tenant du titre, a fait respecter la hiérarchie face à la Gambie à Yamoussoukro (3-0), mais la rencontre a été émaillée de divers soucis techniques.

En raison d'un problème de sono, les hymnes du Sénégal et de la Gambie ont été interrompus vers la fin de leur exécution. Les supporters les ont terminés a capella dans les tribunes. Un puissant crachotement a coupé net "Le lion rouge", l'hymne du Sénégal, dont les paroles ont été écrites par l'ancien président Léopold-Sedar Senghor de l'Académie française.

Match interrompu à la demi-heure de jeu

Mais la colonie sénégalaise au stade Konan-Banny a chanté les derniers couplets. Quelques minutes plus tard, la même mésaventure a empêché également "For the Gambia our homeland" d'aller jusqu'au bout, mais, là-encore, les supporters des "Scorpions" ont entonné à pleines voix la fin de la chanson.

Au cours de la rencontre, alors que les Lions de la Terranga menaient déjà 1-0, la diffusion a ensuite été brutalement interrompue, privant les téléspectateurs du dernier quart d'heure de la première période. L'ensemble des canaux de diffusion ont été concernés. Sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) qui retransmet tous les matches de la compétition, un bandeau indiquait "interruption du signal du match sur toutes les chaînes africaines". Sur BeIN Sports qui diffuse la compétition en France, un autre bandeau précisait que des "problèmes techniques" empêchaient la diffusion du match. La diffusion a repris au coup d'envoi de la deuxième mi-temps.