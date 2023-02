«Ça a été catastrophique» : les supporters du PSG déçus après la défaite face au Bayern

Drapeau du PSG à la main, le visage grave, Rachid était venu voir un spectacle. Il ressort du stade, dépité. "Ça a été catastrophique pour moi", assure-t-il, au micro d'Europe 1. "On voulait du jeu, de l'ambiance. Et au final, ils n'ont rien fait parce qu'ils ont laissé trop l'avantage au Bayern et j'avais l'impression qu'ils étaient absents sur le terrain", poursuit le supporter parisien.

La défaite de trop pour les supporters ?

Attendue de pied ferme par les amateurs de foot, la rencontre de ce mardi soir entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, a vite tourné à l'épreuve pour les Parisiens. Résultats des courses : une défaite 1-0 face aux Munichois. La défaite de trop pour Danny, qui doit déjà digérer deux revers, l'un contre Marseille, l'autre contre Monaco. "C'est compliqué. Ils ont joué quinze minutes à la fin du match. Mais avant l'entrée de Kylian Mbappé, c'était compliqué pour eux", juge le jeune homme. "Heureusement que Kylian était là d'ailleurs. Ils n'attendent (des résultats) qu'autour de lui, donc là, c'est la crise. Paris est en crise", poursuit le supporter.

"Quelque chose a changé"

Mais, depuis la Coupe du monde, de nombreux supporters ne reconnaissent plus leur équipe : "Messi n'est plus au top de sa forme, Kylian est blessé, Neymar, on dirait qu'il s'en fout, qu'il ne veut plus jouer. Il y a quelque chose qui a changé", estime Anthony. "Peut-être qu'il y a un gros problème dans les vestiaires. Peut-être un problème d'entente. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes par rapport au staff aussi. En-tout-cas, je suis très déçu", conclut le Parisien.

Mais malgré la déception, tous espèrent encore que Paris reprendra des couleurs le 8 mars à Munich pour le match retour.