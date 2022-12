«Bravo la France !» : à Paris, les supporters des Bleus fêtent leur victoire face à la Pologne

Un, puis deux, et trois buts. Face à la Pologne, les Bleus se seront montrés déterminés à accéder aux quarts de finale, à l'occasion de la Coupe du monde 2022. De leur côté, les Polonais ont tenté de faire face, réussissant à marquer un but. Excellente sur le terrain, l'équipe de France a pu compter également sur le soutien sans faille des supporters.

"On est confiant pour la suite"

Alors, dans ce bar parisien, l'ambiance était survoltée pendant le match. Dans la foule présente devant les écrans géants, des drapeaux tricolores et beaucoup de maillots des Bleus. "On est super content ! En plus, j'avais parié 3-1 sur l'appli 'Mon Petit Prono'", se félicite Mathéo.

"Bravo, Bravo la France", poursuit-il. A ses côtés, Adrien se dit satisfait du résultat. "On s'était fait un peu peur lors du dernier match (contre la Tunisie ndlr). Là, on avait un trio d'attaquants de feu ce soir. Mais en revanche, l'arbitrage est à revoir", estime-t-il. "Mais bon, c'est pas grave, on est en quarts de finale et on est confiant pour la suite", s'exclame le supporter de l'équipe de France.

Des Polonais déçus que l'aventure s'arrête là

Face à eux, les quelques supporters polonais présents dans le bar font grise mine. "Franchement, j'avais beaucoup d'espoir pour la Pologne", explique au micro d'Europe 1 Natalia, vêtue d'un tee-shirt blanc et d'un pantalon rouge, en référence aux couleurs de son pays. "Je pensais qu'on allait au moins faire un match nul, mais même pas ! J'espérais les tirs au but, mais ça n'est pas arrivé", regrette-t-elle.

Et côté français, pas question de cacher sa joie. Tous ont déjà prévu de soutenir les couleurs de l'équipe de France, lors du prochain match.