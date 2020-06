Boudjellal futur président du club de foot de Toulon : "Je suis un homme de challenge"

INTERVIEW

Après avoir imposé son flair dans le monde du rugby, en faisant du RC Toulon un champion de France et un triple champion d'Europe, Mourad Boudjellal s'est trouvé un nouveau challenge...dans la même ville. Après de longues et tempétueuses négociations, il a en effet trouvé un accord vendredi avec le propriétaire du club de football du Sporting Toulon, pour en prendre la présidence. Invité dimanche d'Europe 1 sport, l'ancien éditeur a fait part de ses ambitions pour le club relégué cette saison en National 2 (4e division), et dont les dernières heures de gloire remontent aux années 1980, avec notamment une cinquième place en D1, et d'anciennes gloires comme Rolland Courbis et Delio Onnis.

Le choix de Mourad Boudjellal a bien évidemment été guidé par son attachement viscéral à la ville du Var. "C'est ma ville (...) avant d'être Français, je suis Toulonnais", s'enflamme-t-il. Concernant l'aspect sportif, l'homme d'affaires rappelle être "un homme de challenge". Or, ajoute-t-il, "réussir dans deux sports dans la même ville, ça a été peu réussi".

"Il faut reconstruire un état d'esprit dans ce club"

Mais comment reconstruire un club en difficulté depuis de nombreuses années, et qui vient d'être relégué en National 2 ? Interrogé sur ses premières ambitions, Mourad Boudjellal veut progresser étape par étape. "Je ne referai pas l'erreur que j'ai fait au RCT la première année, quand j'ai joué à la Playstation", explique-t-il, revenant sur sa première saison à la tête du club de rugby lors de laquelle il avait fait venir des stars dans une équipe qui jouait alors en deuxième division.

"Il faut d'abord reconstruire un état d'esprit dans ce club", préfère-t-il expliquer, et "redonner la notion du professionnalisme, du haut niveau, mais aussi revoir la structure, ajouter les compétences". Et de conclure : "C'est tout ça qu'il faut mettre en place pour que le club soit prêt à remonter en National, puis en Ligue 2 et en Ligue 1".

"Si je me plante, je prendrai des coups de partout"

"On va essayer de le faire dès cette année, mais c'est un énorme chantier", reconnaît l'invité d'Europe 1, conscient qu'il sera très attendu : "Je sais bien que si je me plante, je prendrai des coups de partout. Je me mets en danger."

D'ailleurs, cet accord tardif va inévitablement réduire sa marge de manœuvre immédiate au sein du club. "Je vais arriver en juillet, et tout sera commencé. Je n'ai pas fait le recrutement", explique-t-il, annonçant toutefois vouloir "renforcer l'équipe avec des joueurs de caractère".

S'il compte bien à terme faire remonter le club jusqu'en Ligue 1, Mourad Boudjellal veut donc tout d'abord "créer un club qui soit crédible et mettre en avant ses atouts". Et, prévient-il, "si on veut aller plus haut, on ne pourra pas être tout seul. En Ligue 2 et en Ligue 1, si on veut grandir, on devra se faire accompagner".