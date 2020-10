Bleus : Pogba rappelé par Deschamps, Aouar et Camavinga sélectionnés

Paul Pogba est enfin de retour en Bleus. Le milieu de terrain, qui n'avait plus revêtu le maillot de l'équipe de France depuis juin 2019 en raison de nombreuses blessures et d'un test positif au coronavirus en septembre, a été rappelé jeudi par Didier Deschamps pour les trois matches du mois d'octobre. Eduardo Camavinga, le jeune prodige du Stade Rennais, et Houssem Aouar, brillant avec l'Olympique lyonnais cet été en Ligue des champions, ont eux aussi été sélectionnés.

Les champions du monde affronteront l'Ukraine en amical le 7 octobre, puis le Portugal à domicile et la Croatie à Zagreb, les 11 et 14 octobre en Ligue des nations.