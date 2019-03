L'attaquant des Bleus Olivier Giroud a inscrit en Moldavie son 34e but international vendredi et rejoint David Trezeguet au troisième rang des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France. Le classement est toujours dominé par Thierry Henry (51 buts), suivi de Michel Platini (41 réalisations).

Ce record était "un objectif". Servi par Blaise Matuidi, Olivier Giroud, 32 ans et 88 sélections, a marqué du bout du pied à la 36e minute, pour ce premier match de qualification pour l'Euro 2020. L'attaquant de Chelsea, qui n'avait pas inscrit le moindre but pendant la Coupe du monde, attendait depuis plusieurs mois d'égaler ce record. "J'ai envie de le rattraper et de marquer un maximum. Sur le plan personnel, c'est un objectif, une ambition", disait-il à l'AFP en juin, avant de s'envoler pour la Russie.