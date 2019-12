Biathlon : après le carton des Français en individuel, le relais "a tout ce qu'il faut pour réussir"

INTERVIEW

La première étape de la Coupe de monde de biathlon se poursuit en Suède à Östersund, avec les relais hommes, dimanche à 17h30. Les Français nourrissent de bons espoirs de victoire, après avoir réalisé un quadruplé historique mercredi en individuel, Martin Fourcade en tête.

"On a envie de montrer qu'on est forts en équipe"

Les quatre athlètes ont sans surprise été choisis pour le relais. "On a une chance incroyable d'avoir une équipe aussi forte, mais, jusqu'à présent, on n'a encore pas trouvé le bon ajustement pour performer en équipe", juge le biathlète Simon Desthieux, contacté par Corinne Boulloud pour Europe 1.

Il s'élancera ce soir en troisième position, après Émilien Jacquelin (4ème mercredi) et Quentin Fillon Maillet, arrivé troisième. Martin Fourcade, vainqueur de l'Individuel, fermera la marche. "Des fois il y a des petits couacs, une erreur... mais on a envie de montrer qu'on est forts en équipe, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir ! Donc on a hâte de voir ça", ajoute Simon Desthieux.

Les Français ont particulièrement brillé jusqu'à présent dans la compétition : après les belles quatre premières places de mercredi pour les hommes, ce sont Justine Braisaz et Julia Simon qui se sont positionnées lors de l'Individuel d'Östersund, respectivement en 1ère et 3ème position. Les relais femmes auront lieu demain à 15h30.