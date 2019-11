Bernard Thévenet : "On n’entendait que des 'Raymond' ou des 'Poulidor'"

RÉACTION

Bernard Thévenet a remporté deux fois le Tour de France, en 1975 et 1977. Pourtant, sa popularité reste en deçà de celle de Raymond Poulidor, mort mercredi à l'âge de 83 ans.

"On n'entendait que lui, on n'entendait que Raymond ou Poulidor. Il y avait 90% des pancartes et des encouragements qui lui étaient dédiés", sourit au micro d'Europe 1 l'ancien champion, qui a côtoyé "Poupou" lors de ses dernières années de carrière, dans les années 1970. "Même en fin de carrière, il était toujours immensément populaire. Peut-être qu’il était populaire parce que les gens se reconnaissaient en lui."

Poulidor était populaire également aussi au sein du peloton, où les tensions pourtant sont légion. "Il avait beaucoup d’amis dans le cyclisme, et il était très, très souvent avec nous sur différentes épreuves", explique Bernard Thévenet. "Il avait su conserver énormément de ferveur auprès des foules, mais il avait aussi énormément d’amis fidèles autour de lui."