Basket : Monaco chute à Kaunas après cinq victoires consécutives en Euroligue

Après cinq victoires d'affilée en Euroligue, Monaco s'est incliné sur le parquet des Lituaniens du Zalgiris Kaunas (79-70) mercredi lors de la 31e journée et devra encore s'employer pour s'assurer une place dans le Top 4. Les Monégasques, déjà qualifiés pour les play-offs mais qui avaient l'occasion de faire un grand pas vers une place certaine dans les quatre premiers du classement en cas de victoire, et donc de l'avantage du terrain lors des play-offs, restent sous la menace de leurs poursuivants avec 20 victoires pour 11 revers au compteur.

Les joueurs de Sasa Obradovic avaient déjà perdu trois jours plus tôt, concédant sur le parquet de Limoges leur première défaite du mois de mars (83-76) après dix succès consécutifs toutes compétitions confondues, à l'occasion du retour de leur meneur star Mike James, exclu deux semaines pour des raisons disciplinaires. À Kaunas, Monaco a livré une prestation insipide, loin du niveau de ses cinq dernières sorties, couronnées de succès.

Dépassés dans l'intensité

Alors qu'ils s'étaient montrés exemplaires de solidarité pour venir à bout d'équipes solides comme Vitoria ou Valence, les Monégasques ont été dépassés dans l'intensité, se montrant souvent maladroits dans leur animation offensive. Malgré les neuf points dans le premier quart-temps du local de l'étape, Donatas Motiejunas, formé au Zalgiris, Monaco a vite couru après le score, mené 17-11 (7e).

Les Lituaniens ont su profiter des trop nombreuses balles perdues par la Roca Team (six dans le premier quart-temps) grâce à une adresse derrière l'arc remarquable (5/7) pour s'envoler. Pour son premier match européen depuis le 8 mars, Mike James s'est montré timide, capable de trop rares coups d'éclat (six points, quatre balles perdues). Kaunas, qui jouait là une de ses dernières cartes dans la course aux play-offs, a ensuite maîtrisé la partie sans jamais laisser Monaco revenir.

Les Lituaniens, qui rêvent d'un Final Four organisé dans leur salle, ont poursuivi leur travail de sape avec une présence physique impressionnante, à l'image des deux rebonds pris coup sur coup par l'intérieur Kevarrius Hayes avant d'inscrire un panier accompagné d'une faute (51-41, 21e). Les coéquipiers de Jordan Loyd (13 pts, cinq passes décisives) ont souffert au cours d'une fin de match où ils n'y ont jamais vraiment cru face à une équipe sereine, emmenée par l'ailier Ignas Brazdeikis qui a enchaîné les tirs primés (22 pts, 4/5 à trois points). Monaco tentera de se relancer en Allemagne vendredi face à un adversaire a priori plus abordable, le Bayern Munich (15e).