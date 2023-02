Basket : les Bleues décrochent leur billet pour l'Euro 2023 après leur victoire sur la Lituanie

Qualifiées ! En s'offrant une victoire longue à se dessiner en Lituanie (83-75), l'équipe de France féminine de basket a validé jeudi son billet pour l'Euro 2023. Les Bleues ont dominé leurs principales concurrentes dans la poule B, s'assurant de terminer premières de leur groupe, et de bénéficier d'un tirage au sort a priori plus favorable en vue du championnat d'Europe, qui se tiendra du 15 au 25 juin en Israël et en Slovénie.

L'entraîneur Jean-Aimé Toupane les dirigera pour la première fois lors d'un Euro, lui qui a remplacé Valérie Garnier à la tête de la sélection après les Jeux olympiques de Tokyo. Pour sa première compétition en tant que sélectionneur, les Bleues ont atteint les quarts de finale du Mondial-2022, avant de s'incliner contre la Chine.

Match disputé

Ses joueuses ont dû plus s'employer que lors du match aller, qu'elles avaient aisément remporté 83-56 à Villeneuve d'Ascq en novembre 2021. Les Françaises ont pourtant démarré fort grâce à un 13-5 d'entrée, avant une belle réaction des Lituaniennes avec un 9-0 (14-13, 8e).

Les Bleues ont ensuite pris les commandes, portées par Valériane Vukosavljevic et ses dix points dans le premier quart-temps puis par les paniers primés de Sarah Michel puis Marine Johannès (33-25, 16e). Mais les vice-championnes olympiques ont commis trop de fautes, permettant à la Lituanie de revenir à hauteur à la pause (40-40), avec 14 points inscrits sur lancers-francs.

Gabby Williams en forme

Peu en vue en première période, Gabby Williams a pris les choses en main au retour des vestiaires: tirs à mi-distance, percussion dans la raquette, panier à trois points... La joueuse de l'Asvel a inscrit 12 points lors du 14-0 infligé aux Lituaniennes en cinq minutes, au coeur du troisième quart-temps (56-46, 27e).

Mais les Bleues sont retombées dans leurs travers en début de quatrième quart-temps et ont encore laissé la Lituanie revenir dans la partie, et même repasser devant (63-62, 34e), dans le sillage de Kamile Nacickaite (20 points). Privées de plusieurs cadres comme Endy Miyem, Alix Duchet ou Alexia Chartereau, les coéquipières d'Iliana Rupert ont pu s'appuyer sur Marine Johannès, particulièrement active en fin de match (21 points, quatre passes décisives), pour se détacher dans les dernières minutes.

Les Bleues participeront donc à cet Euro, dont la phase finale se disputera à Ljubljana, où elles tenteront de décrocher un troisième sacre continental, après ceux de 2001 et 2009. Pour y parvenir, elles devront briser la malédiction qui semble les poursuivre après cinq échecs consécutifs en finale lors des dernières éditions. Lors de la dernière journée de cette phase de qualifications, elles se déplaceront dimanche (14h00) à Helsinki où elles défieront la Finlande, dernière du groupe.