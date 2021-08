Basket : à New York, les supporters américains craignent (un peu) la France

France-Etats-Unis. Telle est, au moins pour les supporters des Bleus, la finale de rêve du tournoi de basket aux JO de Tokyo. Le match aura lieu à 4h30 en France et dans la soirée aux Etats-Unis, où ils devraient être très suivis. Et si Team USA, composée de superstars de la NBA, est favorite, les supporters américains ne s’enflamment pas, d’abord parce que les Bleus ont battu les Américains en phase de poules. Europe 1 s’est rendu sur les célèbres playgrounds de New York pour interroger les fans de la balle orange, qui n’affichent pas un excès de confiance.

Sur un terrain d’un parc de Harlem, Brandon s’entraîne à tirer derrière la ligne à 3 points. Il salue la qualité des joueurs français. "J’en connais quelques-uns, comme Rudy Gobert. Qui d’autre ? Fournier c’est un super joueur. Gobert un très bon défenseur donc ça va être un beau match, je suis impatient", glisse le jeune homme.

"Je suis stressé, mais c’est la beauté du sport"

Assis dans les gradins, James s’attend lui à une finale serrée face aux Français. "Comme beaucoup d’Américains, je ne pense pas que ça va être si facile. Si on a appris quelque chose ces dernières semaines, c’est que les Etats-Unis ne dominent plus largement le basket international", admet-il. Mais avec une armada de joueurs NBA, les Américains restent les mieux armés pour décrocher l’or, grâce notamment à leur capitaine, estime toutefois le New-yorkais. "Kevin Durant, c’est le deuxième meilleur de la planète après Lebron James. S’il décide de jouer à son niveau, personne ne peut l’arrêter", prévient-il.

De son côté, Pierre n’a pas été rassuré par la défaite inaugurale face aux Bleus. Et il appréhende un peu cette finale. "Les compétitions sont devenues plus difficiles au fil des années. On a dû se battre pendant ces Jeux. Donc je suis stressé, mais je crois que c’est la beauté du sport." Les Américains vont tenter d’obtenir leur quatrième titre olympique d’affilée. Alors que les Bleus comptent bien imiter les Argentins de 2004, victorieux à Athènes face… aux Etats-Unis.