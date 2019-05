Barrage de Ligue 2 : Lens bat et affrontera le 18ème de Ligue 1

Lens continue à croire en son rêve ! Les Lensois ont arraché la victoire après prolongation à Troyes (2-1) lors du deuxième barrage de Ligue 2, vendredi. Ils défieront le 18ème de Ligue 1, dont l'identité sera connue dans la soirée, la semaine prochaine en match aller/retour pour s'offrir une place dans l'élite. Trois jours après un succès au forceps sur la la pelouse du Paris FC (1-1, 5 tirs au but à 4), les Sang et Or ont récidivé et peuvent toujours rêver de retrouver l'élite, quatre ans après l'avoir quittée.

Le but de la qualification à la 108ème minute

Simon Banza a délivré les quelque 3.000 supporters lensois qui avaient fait le déplacement en marquant le but de la qualification à la 108e minute. Comme face au PFC mardi, les Sang et or ont fait preuve d'une redoutable efficacité en ouvrant le score très rapidement par Yannick Gomis de la tête (0-1, 3e). Puis, à nouveau, ils ont craqué alors qu'ils semblaient maîtriser le match : après un penalty sifflé contre eux, le gardien Jean-Louis Leca a explosé de colère contre l'arbitre, et a logiquement été expulsé (40e), quelques minutes avant l'égalisation troyenne (44e s.p., 1-1).

Les Lensois ont finalement triomphé en deuxième période de la prolongation, laissant les Troyens K.-O. Le RCL recevra jeudi le 18ème de Ligue 1 dans leur bouillant stade Bollaert, avant de disputer le match retour à l'extérieur trois jours plus tard (dimanche prochain). Le fervent et fidèle peuple Sang et Or devrait, encore une fois, être au rendez-vous.