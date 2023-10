Ballon d'or 2023 : qui est le grand favori pour cette 67e édition ?

Le Ballon d'Or semble promis à Lionel Messi, car la superstar a remporté la Coupe du monde. Messi a porté l'Argentine jusqu'au sommet avec sept buts, dont deux en finale et trois passes décisives.

Tout le reste semble anecdotique. Sa dernière saison au PSG sans éclat malgré de belles statistiques, 21 buts et 20 passes décisives et ses premiers pas aux États-Unis avec Inter Miami. Messi est bien parti pour accroître son record avec un huitième Ballon d'Or, loin devant Cristiano Ronaldo, vainqueur à cinq reprises. Et ce n'est rien.

Des adversaires de taille

"Si c'est Messi, pour le huitième, c'est assez impressionnant et c'est irréel peut-être. S'il sera intouchable pour le futur à ce palmarès-là ? Pas évident, effectivement, que ce soit avec une avance conséquente par rapport à ses autres joueurs qui étaient présentés pour ce titre", Alain Giresse, consultant football d'Europe 1.

Et les challengers de Messi sont Kylian Mbappé et Erling Haaland. L'attaquant norvégien de 23 ans, qui a remporté la Ligue des champions avec Manchester City, est une machine à marquer, allant d'inscrire 57 buts en 55 matches la saison dernière.

Quant à Kylian Mbappé, il s'est particulièrement illustré en finale de la Coupe du monde avec un triplé retentissant. Mais cette nouvelle génération devra sans doute attendre encore un peu avant de soulever un premier Ballon d'Or.