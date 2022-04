Avec «Le Stade», les rugbymen toulousains s'invitent au cinéma

Des projecteurs du stade, Antoine Dupont est passé aux flashs des photographes. Le demi de mêlée toulousain, élu meilleur joueur du monde l'an passé, est bien sûr à l'affiche d'un film documentaire pas comme les autres sorti ce mercredi dans les salles. Le Stade propose une plongée de plusieurs mois dans l'intimité du Stade toulousain, le club le plus titré du rugby européen. La star du XV de France, accompagnée de ses coéquipiers et de son entraîneur, était présente au Grand Rex à Paris pour l'avant-première du film. Europe 1 s'y est également rendu.

Le meilleur joueur du monde l'avoue : il est plus à l'aise en maillot devant une mêlée qu'en costume sur le tapis rouge. "On n'est pas trop dans notre milieu, donc on n'est pas des plus à l'aise", sourit le numéro 9 français au micro d'Europe 1. "Il y a beaucoup de flashs, mais bon, c'est toujours sympa. C'est une expérience. Il nous tarde de voir les retours du film surtout", ajoute Antoine Dupont.

Les joies, les peines et les tensions dans le vestiaire

Le documentaire retrace le doublé historique championnat-Coupe d'Europe acquis par les Toulousains la saison dernière. Les joueurs partagent avec les spectateurs leurs peines, leurs joies et leurs tensions lors des discours d'avant-match de l'entraîneur, Ugo Mola, qui est resté totalement naturel malgré les caméras. "Je crois que déjà, sur le langage fleuri, vous verrez que je ne suis quand même pas avare", avoue le coach français du Stade toulousain. "Si j'enlevais une paire de ponctuations du fin fond du sud de la France, ça ne change pas grand chose", estime Ugo Mola auprès d'Europe 1.

Dans un Grand Rex qui affichait complet pour l'occasion, l'avant-première s'est terminée sous une pluie d'applaudissements. Ce qui laisse présager une réussite dans les salles.