Aux Mondiaux de judo, Clarisse Agbégnénou espère un 6e titre

Après une petite reprise lors d’un tournoi à Tel-Aviv, Clarisse Agbégnénou fait son véritable retour ce mercredi. En congé maternité lors des précédents mondiaux l’an dernier, la star féminine du judo tricolore a fait le déplacement à Doha avec sa petite fille de 11 mois, son "petit koala" qui la suit "partout", comme elle raconte avec le sourire.

Mais qui dit maternité, dit aussi difficulté à retrouver le niveau qui lui a permis d’être championne olympique, 5 fois championne du monde et autant de fois reine d’Europe. Ce qui ne signifie pas non plus un manque d’ambition.

Retrouver les sommets après une maternité

Clarisse Agbégnénou déclare : "Je me dis que je vais refaire un championnat du monde et que si j’ai une 6e étoile, avec quand même une grossesse au milieu, et bien j’aimerais montrer au monde et aux femmes surtout que vraiment, là, tout est possible."

Sa préparation a toutefois été polluée par un conflit avec la fédération française de judo. La trentenaire a tenté d’imposer le kimono de son sponsor plutôt que celui fourni par la fédération. Mais "gnougnou" sait aussi que le rendez-vous à ne surtout pas manquer, ce sera à l’été 2024, avec un objectif affiché : conserver son titre olympique devant le public français.