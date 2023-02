Arthur Fils continue d'impressionner à Marseille après sa victoire face à Roman Safiullin

Arthur Fils, actuellement classé 118e mondial au classement ATP, confirme son bon début de saison après sa victoire face à Roman Safiullin (97e à l'ATP). Le prodige tricolore âgé de 18 ans a facilement écarté le Russe pourtant demi-finaliste l'an dernier à Marseille. Il s'est imposé en deux sets 6-3 6-4. Très solide, il n'a été confronté qu'à une seule balle de break, en fin de deuxième set.

"J'avais une tactique et je l'ai plutôt bien suivie", a expliqué le protégé de Laurent Raymond à l'issue de la rencontre, ravi d'être "resté concentré sur tous les points". Il s'agit de la 13e victoire en 15 matches de Fils depuis le début de saison. Il avait d'abord remporté le challenger d'Oeiras avant d'atteindre la finale de celui de Quimper et les demi-finales à l'ATP 250 de Montpellier, après des victoires contre Richard Gasquet et Roberto Bautista.

Revanche face à Sinner

Il affrontera jeudi au 2e tour de ce tournoi ATP 250 l'Italien Jannik Sinner, 12e joueur mondial et tête de série numéro 2, qui avait mis fin à son beau parcours à Montpellier (7-5, 6-2). "À Montpellier, ça ne se joue pas à grand chose, j'ai deux balles de premier set. J'espère m'en sortir avec la victoire cette fois", a déclaré le finaliste de Roland-Garros junior en 2021.

"Je dois me servir de ce match et réfléchir beaucoup à la bonne tactique", a-t-il ajouté.