Après sa montée en Top 14, Oyonnax Rugby dévoile ses ambitions pour rester dans l'élite du rugby français

Budget en hausse, stabilité de l'effectif et travaux au stade : promu en Top 14, le champion de Pro D2, Oyonnax Rugby, entend être prêt pour les exigences de l'élite qu'il retrouve après cinq ans de purgatoire et où il entend se maintenir puis se stabiliser. "Monter c'est bien mais il faut y rester. Il y a une partie sportive et une autre économique. Nous aurons le plus petit budget avec 17 millions d'euros contre 11 millions d'euros la saison passée, ce qui était le plus important de la Pro D2, pour la sixième masse salariale qui va passer de 4,5 millions d'euros à 6 millions d'euros", a avancé le président Dougal Bendjaballah, mercredi en conférence de presse.

"Les recettes vont provenir pour 55% du partenariat dont 45% pour les hospitalités VIP et il y a les droits TV qui sont également plus importants. Nous cherchons à accroître notre nombre de partenaires", a ajouté le dirigeant qui a rappelé que le club de l'Ain était engagé sur un plan de trois ans ayant débuté la saison dernière. Selon Dougal Bendjaballah, l'ambition d'Oyonnax est également de devenir "le club du Grand est", une zone qui comprend les départements de l'Ain, le Jura, la Haute-Savoie et la Savoie et même une partie de la Suisse.

Groupe de 45 joueurs

Sur le plan sportif, l'Anglais Joe El Abd reste manager et s'appuiera sur un groupe de 45 joueurs environ qui va rester stable en s'appuyant toujours sur une bonne partie d'éléments formés localement. Pour renforcer ce noyau dur, Oyonnax a aussi déjà recruté cinq joueurs: le pilier Ali Oz (Racing), le deuxième-ligne Ewan Johnson (Vannes), le demi de mêlée néo-zélandais Jonathan Ruru (Aix-Provence), le centre Lucas Mensa (Mont-de-Marsan) et l'arrière Maxime Salles (Montauban). Quatre autres devraient suivre.

Le club du Haut-Bugey va aussi engager des travaux au stade Charles-Mathon d'une capacité de 11.500 places afin d'améliorer les espaces réceptifs mais aussi l'éclairage, qui étaient de toute façon déjà prévus.