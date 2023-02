Après Rotterdam, Richard Gasquet de nouveau sorti par Stan Wawrinka au tournoi ATP de Marseille

Le tennisman suisse Stan Wawrinka (105e mondial) a dominé Richard Gasquet (43e) 4-6, 7-5, 6-2 au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Marseille mercredi soir, après 2h25 de jeu. Il s'agissait de la deuxième rencontre entre les deux joueurs en une semaine, le Suisse ayant déjà battu le numéro 1 français au même stade de la compétition au tournoi de Rotterdam.

Les deux briscards de l'ATP jouaient l'un contre l'autre pour la sixième fois, et sont désormais à égalité 3 victoires chacun. Richard Gasquet a toutefois donné du fil à retordre au vainqueur de Roland-Garros 2015 après un beau combat de plus de deux heures.

Le Suisse en quarts

Gasquet (36 ans) a pris le meilleur départ, menant 6-4 4-2. Mais Wawrinka (37 ans), qui a su s'appuyer sur le soutien d'une partie du public du Palais des Sports de Marseille, a retourné le match en sa faveur. Le Suisse aux trois titres en Grand Chelem (Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016) affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre le Français Arthur Fils (118e) et l'Italien Jannik Sinner (12e).