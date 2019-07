Antoine Griezmann va au clash avec l'Atlético

Antoine Griezmann persiste et signe : comme il l'avait menacé la veille, l'international français, courtisé par le Barça, ne s'est pas présenté à l'entraînement de reprise de l'Atlético Madrid ce dimanche à 20h30. Le conflit est désormais ouvert entre l'Atlético et son attaquant vedette.

"Griezmann a reçu une convocation officielle du club pour 20h30 ce dimanche et ne s'est pas présenté", a déclaré un porte-parole du club madrilène. "Une procédure a été ouverte et son cas va être étudié". "Qu'il communique ou ne communique pas, cela ne change rien. Il est sous contrat avec notre club jusqu'en 2023 et doit reprendre l'entraînement (dimanche) comme les autres joueurs", avait pourtant prévenu le porte-parole du club samedi, brandissant la menace d'une sanction "comme tout joueur qui ne se présente pas à une convocation officielle de son club".

Depuis les propos du président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, lâché devant la presse vendredi, la guerre des nerfs est déclarée. Selon Bartomeu, le Barça s'est réuni jeudi avec le club madrilène pour essayer de recruter le Français sans en passer par sa clause libératoire (120 millions d'euros) : activer une telle clause implique de verser la somme comptant et de payer davantage d'impôts.

"Le FC Barcelone tout comme le joueur ont fait preuve d'un manque de respect"

L'Atlético a néanmoins violemment réagi à cette annonce : dans un communiqué inhabituellement virulent, le club madrilène a confirmé la tenue de cette réunion, tout en reprochant à Griezmann et au Barça d'avoir trouvé à son insu un accord pour un transfert dès le mois de mars, en pleine compétition. Le club des Colchoneros a même ajouté qu'il avait refusé jeudi d'accorder au Barça des facilités de paiement pour la clause libératoire. "La réponse de l'Atlético Madrid a évidemment été négative, étant donné que le FC Barcelone tout comme le joueur ont fait preuve d'un manque de respect", a-t-il souligné.

Ce probable départ en queue de poisson de l'Atlético ne garantit pas à Griezmann - qui a annoncé vouloir quitter l'Atlético il y a deux mois - un accueil bienveillant au Camp Nou : il y avait essuyé quelques sifflets début avril pour avoir annoncé à l'été 2018 qu'il refusait une première approche du Barça.

Quoi qu'il en soit, le recrutement attendu de Griezmann devrait être un premier gros coup pour le club catalan, engagé dans une profonde refonte de son effectif après une saison mitigée, achevée sur un titre de champion d'Espagne mais sur une humiliation en Ligue des champions. Arrivé à l'Atlético en 2014 en provenance de la Real Sociedad, Antoine Griezmann, âgé de 28 ans, est sous contrat avec le club madrilène jusqu'en 2023.