Football : le Bayern Munich éliminé en quarts de finale de la Coupe par Fribourg, le triplé espéré s'envole

Le Bayern Munich de Thomas Tuchel a été éliminé 2-1 en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne par Fribourg, quatrième de Bundesliga, mardi à l'Allianz Arena. Pour la troisième saison de suite, le Bayern, lauréat de l'épreuve à 20 reprises, n'atteint pas les demi-finales de la Coupe d'Allemagne, après deux éliminations au 2e tour à l'automne 2020 et à l'automne 2021.

Mardi soir, dans une Allianz Arena à nouveau plongée dans des températures hivernales et un thermomètre bien en dessous du zéro degré, les Munichois pensaient avoir fait le plus dur en trouvant la faille dans le mur fribourgeois par Dayot Upamecano, plus haut que Maximilian Eggestein à la 20e minute de jeu. Mais sur une relance mal négociée par le bloc défensif munichois, Lucas Höler a réussi l'enchaînement parfait, contrôle puis frappe du gauche imparable pour le gardien du Bayern Yann Sommer.

Fin des rêves de triplé

Dans le temps additionnel, sur un tir de Lucas Höler, Jamal Musiala a repoussé de la main et l'arbitre a logiquement désigné le point de penalty. Höler a pris ses responsabilités pour qualifier son équipe pour les demi-finales. Jusqu'à cette dernière occasion, les Munichois ont fait le siège du but de Fribourg, sans réussir à prendre l'avantage. Benjamin Pavard, sur un coup franc tiré par Kimmich a trouvé la transversale à la 62e minute.

Arrivé sur le banc munichois il y a seulement dix jours, Thomas Tuchel a connu des débuts prometteurs en s'imposant 4 à 2 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga pour reprendre le fauteuil de leader, mais voit ses espoirs de triplé s'envoler prématurément face à une équipe de Fribourg bien regroupée devant le but de son gardien Mark Flekken. L'ancien entraîneur de Dortmund, du Paris SG et de Chelsea avait toutefois montré un enthousiasme mesuré, soulignant les limites dans le jeu de son équipe, fautive de trop de pertes de balle à son goût.

Retrouvailles en championnat

Munichois et Fribourgeois se retrouveront dès samedi après-midi, à Fribourg cette fois-ci pour la 27e journée de Bundesliga, alors que le Bayern ne compte que deux points d'avance sur le Borussia Dortmund. Après ce match de championnat, les Munichois se déplaceront sur la pelouse de Manchester City pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. Voilà le Bayern encore loin d'être sorti de sa crise, créée par les dirigeants munichois eux-mêmes, qui ont décidé de se séparer de leur entraîneur Julian Nagelsmann le 24 mars, à la surprise générale.

En début de soirée, l'Eintracht Francfort a pris le meilleur sur l'Union Berlin, 3e de la Bundesliga, 2 à 0, grâce à un doublé express de Randal Kolo Muani. En l'espace de 103 secondes, l'international français a inscrit ses quatrième et cinquième but en Coupe, à chaque fois servi par Mario Götze, pour les 18e et 19e buts toutes compétitions confondues, auxquels il faut ajouter douze passes décisives, le tout en 37 matches joués.

Les quarts de finale se terminent mercredi avec Nuremberg, seul pensionnaire de deuxième division, qui affronte la lanterne rouge de Bundesliga, Stuttgart, et son nouvel entraîneur Sebastian Hoeness, alors que Dortmund essaiera de remettre immédiatement la marche avant contre le RB Leipzig (20h45). Les demi-finales, dont le tirage au sort est prévu dimanche en fin d'après-midi, se joueront les 2 et 3 mai, alors que la finale est programmée à Berlin le samedi 3 juin.