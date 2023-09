Affaire Rubiales : le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne, Jorge Vilda, limogé

Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne féminine de football, Jorge Vilda, proche de Luis Rubiales et dont les méthodes ont été critiquées par ses joueuses, a été démis mardi de ses fonctions, a annoncé la fédération espagnole (RFEF). La RFEF a indiqué dans un communiqué "se séparer de Jorge Vilda en tant que directeur sportif et sélectionneur de l'équipe nationale féminine".

Ce limogeage a été présenté par la fédération comme "l'une des premières mesures de restructuration" consécutives à l'affaire Rubiales qui a plongé le football espagnol dans le chaos.

Un sélectionneur déjà ébranlé par une rébellion de ses joueuses l'an dernier

Président, désormais suspendu, de la fédération, Luis Rubiales a provoqué l'indignation internationale en embrassant sur la bouche par surprise la joueuse Jenni Hermoso après le sacre de la Roja à la Coupe du monde le 20 août. Proche de Rubiales, Vilda était depuis sur la sellette. En signe de protestation, la majorité de son staff a démissionné tandis que les 23 championnes du monde ont annoncé qu'elles ne joueraient plus pour la sélection tant que la direction de la fédération ne changerait pas.

Le sélectionneur de la Roja féminine, en poste depuis 2015, avait déjà été ébranlé l'an dernier par une rébellion inédite de plusieurs de ses joueuses qui lui reprochaient ses méthodes et ne voulaient plus porter le maillot de la Roja tant qu'il resterait en charge de l'équipe. Il avait alors été soutenu par Rubiales.

La Fédération espagnole "demande pardon" au "monde du football"

Peu avant l'annonce du limogeage de Jorge Vilda, la Fédération espagnole de football a "demandé pardon" au "monde du football et à l'ensemble de la société" pour le comportement "inacceptable" de son président Luis Rubiales. Dans une lettre signée par son président par intérim Pedro Rocha, la fédération "demande le plus sincèrement pardon au football mondial dans son ensemble (...) pour le comportement totalement inacceptable de son plus haut représentant institutionnel lors de la finale" de la Coupe du monde féminine, le 20 août à Sydney.

Ce comportement "ne correspond pas du tout aux valeurs de l'ensemble de la société espagnole, de ses institutions, de ses représentants, de ses athlètes et des dirigeants du sport espagnol", indique cette lettre publiée par la fédération. "Les dommages causés au football espagnol, au sport espagnol, à la société espagnole et à toutes les valeurs du football et du sport" par l'attitude de Rubiales "ont été énormes", déplore encore la fédération.