Affaire Galtier : le parquet de Nice ouvre une enquête préliminaire pour «discrimination»

Ce vendredi, le parquet de Nice a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "discrimination" dans le cadre de l'affaire Galtier. Le siège du club de l'OGC Nice a également été perquisitionné ce vendredi matin. Depuis plusieurs jours, Christophe Galtier, entraineur du Paris Saint-Germain, fait l'objet d'accusations de propos à caractère raciste et discriminant alors qu'il était entraîneur de l'OGC Nice.

Sur Twitter, le procureur de Nice Xavier Bonhomme a confirmé "l'existence d'une enquête préliminaire confiée d'inititiative hier, 13 avril, à la PJ de Nice du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion. Des perquisitions sont en cours au sein des locaux de l'OGC Nice", écrit-il, confirmant une information initiale de Nice Matin.

Je confirme l'existence d'une enquête préliminaire confiée d'inititiative hier, 13 avril, à la PJ de Nice du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion. Des perquisitions sont en cours au sein des locaux de l'OGC Nice @Nice_Matin — Xavier Bonhomme - Procureur Nice (@XavierBonhomme1) April 14, 2023

Christophe Galtier fait face à une polémique grandissante depuis mardi soir et la publication, par le journaliste indépendant Romain Molina puis le média RMC Sports, d'un courriel attribué à l'ancien directeur de l'OGC Nice, Julien Fournier, qui rapporte des propos jugés discriminatoires de Galtier au sujet d'une partie du vestiaire niçois.

Dans cet échange, Julien Fournier rapporte notamment ces propos attribués à Christophe Galtier: "Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe et il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans".

Ce message, que l'AFP n'a pas pu authentifier, aurait été envoyé en fin de saison dernière à Dave Brailsford, directeur Sport chez Ineos, le groupe de pétrochimie propriétaire du club niçois, pour dénoncer des déclarations à caractère raciste et islamophobe dans le cadre de la construction de l'effectif ou de la gestion du groupe.

Mercredi, l'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier a "contesté avec la plus grande fermeté" avoir tenu des propos discriminatoires au sujet de joueurs lorsqu'il officiait à Nice, a indiqué son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP. Christophe Galtier, actuel entraîneur du Paris SG, était présent vendredi matin à l'entraînement au Camp des Loges, le visage fermé, selon une journaliste de l'AFP. Il doit s'exprimer en début d'après-midi lors d'une conférence de presse.