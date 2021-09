Karaté : de retour chez lui, Steven Da Costa suscite déjà des vocations

REPORTAGE

Il est devenu le héros de toute une ville. Le champion olympique français Steven Da Costa est de retour chez lui à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, où il savoure sa médaille d'or glanée aux JO de Tokyo. Mardi, le karatéka de 24 ans est venu à la reprise de l'école de karaté de la ville pour rencontrer les enfants qui ont suivi ses performances à la télévision. Et "l'effet" Steven Da Costa s'est fait sentir : même si la discipline va disparaitre du programme des prochains Jeux, il y a beaucoup de nouveaux inscrits. Europe 1 a suivi le champion olympique avant sa reprise de l'entraînement.

À la rencontre des enfants de la ville

Parmi les nouvelles têtes à l'école de karaté, celle de Léo, 4 ans. Sa mère Martine raconte qu'il a des étoiles plein les yeux. "Le jour de la rentrée pour les primaires, Steven Da Costa est venu faire un petit discours et à la fin de la journée, son grand-frère est rentré avec une carte dédicacée qu'il a donnée à son petit frère en cadeau. Il m'a dit 'Tu vois maman, il est beau, mais un jour, moi aussi je gagnerai ma médaille'." La mère du petit Léo n'oublie pas que cette breloque en or est l'aboutissement de plusieurs heures d'entraînement. "Ça paye ! Une médaille olympique, franchement c'est la classe", reconnaît la maman.

Un titre de champion du monde à défendre

D'ailleurs, c'est aussi la reprise pour le champion olympique, après un mois loin des tatamis. "Je suis fatigué", sourit Steven Da Costa. "C'est dur de se remettre dedans, de venir à l'entraînement, c'est compliqué. Là, j'ai recommencé en douceur parce que j'avais peur de me blesser, le fait de revenir un peu raide et d'enchainer. La première semaine, je vais être un peu plus light pour ne pas me claquer. Derrière, je vais reprendre dur. Il n'y a pas le choix, il faut", convient-il.

Surtout que les championnats du monde de karaté sont prévus dans deux mois, et que le héros des Jeux de Tokyo doit y défendre son titre.