6 bonnes raisons de vous mettre au running

1. C’est un sport à la portée de tous

L’un des plus grands avantages du running est que tout le monde peut s’y mettre. Débutant ou sportif confirmé, commencez à courir où que vous soyez. La course à pied n’exige aucune compétence particulière, il n’y a pas de règles compliquées à maîtriser. Commencez par marcher en alternant avec des phases de course jusqu’à ce que votre endurance augmente. En courant à votre rythme, vous progresserez sans pression. Ajoutez ensuite un peu de piment à vos entraînements en ciblant une course de 5 km d’ici quelques mois.

2. Il ne faut pas beaucoup d’équipement

Il suffit d’une bonne paire de baskets de course pour commencer. Il existe des dizaines de modèles homme ou femme (voir ici). Investissez dans des chaussures de qualité, offrant un bon amorti associé à un maintien optimal du pied. Un pantalon de jogging convient aux débutants. Quand vos temps de sortie ou distances s’allongent, le legging de sport est plus adapté. En haut, préférez les t-shirts en matière technique, bien plus respirants.

3. Une discipline complète

Le running est une activité sollicitant de nombreux muscles du corps. En courant, vous mobilisez les jambes, les fessiers, le tronc, et même les bras ! Cette activité bénéfique au cœur diminue même les risques de maladies cardiovasculaires². En pratiquant régulièrement, vous améliorez votre condition physique générale.

4. C’est bon pour la force mentale et la résilience

Le running est aussi un excellent moyen de renforcer votre mental. Courir exige de la persévérance, de la concentration, mais aussi une certaine discipline. Chaque séance est un défi vous poussant à aller plus loin. Apprendre à courir sur des distances plus longues, à augmenter votre vitesse ou à surmonter la fatigue développe une grande résilience. Votre confiance en vous s’améliore bien au-delà du sport.

5. Vous luttez contre le stress

Quand vous courez, votre corps libère des endorphines, les fameuses "hormones du bonheur" Elles procurent une sensation de bien-être tout en réduisant les sensations de stress ou l’anxiété. Courir en extérieur, dans un parc ou en pleine nature, permet aussi de s’évader mentalement.

6. Un atout pour un sommeil réparateur

Comme toutes les activités physiques, le running contribue aussi à une meilleure qualité de sommeil. En sollicitant l’ensemble du corps, la course à pied facilite l’endormissement. Le temps de sommeil augmente (particulièrement le sommeil lent profond), vous vous réveillez moins durant la nuit. Vous récupérez mieux, chaque entraînement est l’occasion de vous dépasser à nouveau.

À tout âge, le running est une activité facile à aborder. Il vous suffit d’une paire de baskets de course à pied pour vous lancer sur route, piste, en salle ou à la montagne. Une pratique régulière améliore votre santé, booste la confiance en soi, diminue votre niveau de stress, mais facilite aussi votre endormissement. Vous n’avez plus aucune raison d’hésiter !

¹ Observatoire du running - UNION sport & cycle 2024

² Sciences du Sport | Impact de la course à pied sur le risque de mortalité

³ L'activité physique et sportive : un atout essentiel pour le bien-être | ameli.fr