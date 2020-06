"25€ par mois" pour Téléfoot, "c'est le meilleur marché pour les fans", assure le patron de Mediapro

EXCLUSIF

Mediapro a créé la surprise sur la planète foot. Le groupe sino-espagnol, futur diffuseur de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, a annoncé mardi un partenariat avec TF1 pour le lancement de sa future chaîne, baptisée Téléfoot. Quelques heures après cette annonce fracassante, le patron de Mediapro Jaume Roures a répondu en exclusivité aux questions d'Europe 1. Il est notamment revenu sur le prix de la future chaîne, qui devrait être fixé aux alentours de 25 euros par mois. "On va diffuser la Ligue 1 et l’Europa League, ce n’est pas une offre pauvre. C’est une offre de qualité. Je crois qu’un prix aux alentours de 25€ est bon marché, c’est meilleur marché que ce que les fans ont eu jusqu’à aujourd’hui", a assuré Jaume Roures.

"On a commencé à parler avec TF1 il y a moins de deux mois"

Le partenariat de Mediapro avec TF1 comprend trois volets, dont l'utilisation de la marque "Téléfoot", du nom du célèbre magazine dominical diffusé depuis 1977. "On a commencé à parler avec TF1 il y a moins de deux mois. Avec le coronavirus, c’était difficile, mais on est arrivés à un très bon accord pour eux et pour nous", s'est satisfait Jaume Roures. "L’accord porte sur trois points : le nom de Téléfoot pour la chaîne, la production de magazines pour notre chaîne et TF1, et la collaboration de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu pour les grands matches", a-t-il détaillé.

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, le célèbre duo de commentateurs de TF1, qui officient sur les rencontres de l'équipe de France, vont ainsi commenter les 20 plus belles affiches du dimanche soir, dont PSG-OM ou encore Lyon-Saint-Etienne.

Les noms des futurs animateurs et commentateurs annoncés dans deux semaines

Jaumes Roures a également fait un point sur l'avancée des recrutements de la chaîne, qui doivent être bientôt bouclés. "On va l’expliquer dans deux semaines, on est en train de finir les embauches des commentateurs et des animateurs. Des gens vont partir de RMC (la chaîne RMC Sport a annoncé un vaste plan de départs il y a quelques semaines), bien sûr. On en a quelques-uns sur notre liste, mais il faut qu’ils soient d’accord", a temporisé le patron de Mediapro, qui a également fixé un cap ambitieux pour sa future chaîne. "On travaille sur un horizon de 3,5 millions d’abonnés. Il y a actuellement environ 4 millions d’abonnés au foot", a-t-il estimé.

La chaîne devrait démarrer en août

L'incertitude demeure cependant sur la date de lancement de la future chaîne. "Nous allons démarrer au mois d’août, mais nous attendons le calendrier officiel", a précisé le patron de Mediapro. La Ligue de foot pro (LFP) aimerait commencer la saison 2020-2021 au plus tard le week-end des 22 et 23 août, en fonction de l'évolution de la pandémie. "Personne n’aime les matches à huis clos, mais il n’y a pas que le foot qui va être concerné par le Covid. On ne pourra pas marcher sur les Champs-Elysées comme avant, ou aller au cinéma ou au théâtre comme avant. Il ne faut pas se précipiter pour aller au stade", a conclu Jaume Roures.