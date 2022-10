100 ans de l’Aviron Bayonnais : le Variétés Club de France donne rendez-vous le 19 octobre

Le Variétés Club de France affrontera la Sélection Basque le mercredi 19 octobre à 19 heures au stade Jean Dauger à Bayonne. Ce jour marquera le 100e anniversaire de l’Aviron Bayonnais et la bonne cause puisque les profits du match seront reversés à l'opération "Pièces jaunes" de Brigitte Macron dont le parrain est Didier Deschamps et au service pédiatrie de l'hôpital de Bayonne.

À moins de 50 jours du Mondial, Didier Deschamps a un message pour vous !



Le match est au profit des Pièces Jaunes dont il est le parrain et au profit du service pédiatrie du centre hospitalier de la Côte basque.



Une pléiade de stars

Pour l'occasion, de nombreuses stars du ballon rond seront présentes : Didier Deschamps, Bixente Lizarazu, Robert Pirès, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Dominique Rocheteau, Fabien Barthez, Alain Giresse, Wilfrid Mbappé (le père de Kylian Mbappé), Dimitri Yachvili, Nicolas Douchez, Benoît Cheyrou...

Le coup d'envoi sera donné par Marius Trésor.