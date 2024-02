Leur arrivée fait polémique. Quelque 300 migrants africains, venus de Mayotte après avoir obtenu un après avoir obtenu l'asile, s'installent dans la commune de Thiverval-Grignon dans les Yvelines. Le château du XVII siècle de la ville a pour l'occasion, été transformé en camp d'accueil de migrants.

Dans le détail, les 308 réfugiés ont été transférés du camp de Cavani sur l'île hippocampe près de Madagascar et sont hébergés jusqu'à la mi-mars dans la demeure. Tous disposent d'un statut international de réfugié politique, la plupart ayant fui les conflits dans le nord de la République démocratique du Congo. Si l'hébergement est donc transitoire, la maire de la ville, Nadine Gohard regrette un transfert soudain, sous contrainte et sans négociation possible.

Un site qui n'est pas destiné à l'accueil d'urgence, estime la mairie

"C'est vrai qu'on n'a pas le choix. C'est un terrain privé de l'État. Il appartient au ministère de l'Agriculture, donc ils font ce qu'ils veulent chez eux", explique l'édile au micro d'Europe 1, avant d'ajouter : "Moi, j'ai eu des exigences sur la gestion, donc ils ont bien voulu concéder que ce soit Emmaüs qui gère ses accueils".

Dans une lettre envoyée à ses administrés, la maire précise également "s'attacher à obtenir des garanties tant pour le bien-être que pour la sécurité des personnes". Les réfugiés logent dans les anciennes résidences étudiantes du domaine qui abritait auparavant l'école AgroParisTech, les mêmes qui avaient déjà accueilli l'an passé des centaines de sans-abris. Alors, c'est l'avenir de ce château du XVIIᵉ siècle qui est désormais au centre des préoccupations. L'accueil d'urgence n'est pas la destination de ce site exceptionnel, déplore la mairie.