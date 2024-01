YouTube : Squeezie va bien faire une pause de plusieurs mois

Squeezie va bien faire une pause sur YouTube, ce qu'avait affirmé à l'AFP son "meilleur ami" et réalisateur du documentaire consacré à son parcours "Merci Internet", a annoncé l'intéressé dans une de ses vidéos sur la plateforme publiée lundi soir. "On va faire une petite pause YouTube. Pas très longue. Deux, trois mois (...) Mine de rien, le doc, c'était le projet, peut-être un peu de trop, en plus du reste, je veux dire", explique le youtubeur dans cette vidéo, trois jours après la sortie de "Merci internet" sur la plateforme Amazon Prime Video.

Ascension fulgurante

Squeezie, de son vrai nom Lucas Hauchard, qui fête ses 28 ans samedi, a connu une ascension fulgurante pour accumuler aujourd'hui 18,7 millions d'abonnés sur YouTube. "On a pris la décision, là, de se reposer. Vous, vous allez bien vous reposer, mais moi, j'ai quand même Gentle Mates (sa structure esport, NDLR), les lives, la chaîne gaming que je vais continuer. Mais sur la chaîne principale, voilà, on a décidé de faire un petit trou de vidéos de deux, trois mois, histoire de se reposer, d'avoir les idées au clair, d'avoir de l'inspi aussi", a-t-il détaillé.

Le réalisateur et monteur Théodore Bonnet avait indiqué à l'AFP avant la sortie de "Merci internet" que Squeezie allait faire une "vraie pause (pour) plusieurs mois" sur sa chaîne "pour revenir en force". Mais le youtubeur avait fait ensuite savoir à divers médias, via sa société de production, qu'il ne comptait pas s'arrêter. "Ça fait depuis 2019 qu'on filmait" pour le documentaire, dit-il dans sa vidéo intitulée "La dernière avant un moment, merci". "J'espère, les gars, que vous allez bien vous reposer. J'aurai des news, moi, évidemment, de cocktail en bord de piscine", ajoute-t-il.