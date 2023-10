Des expériences extra-ordinaires ou para-normales ? 32% des Français témoignent en avoir déjà vécues, qu’il s’agisse de télépathie, de prémonition ou encore de "sorties de corps", selon un sondage réalisé par le magazine Sciences & Vie. C’est par exemple le cas de Christelle Dubois, Laurence Baranski ou encore Jean-Marc Bernard qui confient leur histoire dans le podcast "Mystères et Inexpliqués" créé par BTLV, adapté et diffusé par Europe 1 Studio.

Une expérience de la mort imminente

Christelle Dubois, invitée du podcast "Mystères et Inexpliqués", raconte l’expérience qui a changé sa vie pour toujours. Lorsqu’elle est enfant, elle est victime d’un grave accident de la route. "Quand j’ai eu le choc, je me suis retrouvée dans la lumière", raconte-t-elle. Pourtant, pour elle à cette époque, "la lumière", cela ne veut rien dire. Elle ignore tout de ces croyances de "vie" après la mort ou encore même l'existence potentielle des âmes. Mais elle décrit un événement surprenant : "quand l'expérience s'est terminée, j'ai réintégré mon corps", explique-t-elle. Cet événement va être le déclencheur de sa "médiumnité". Elle perçoit ainsi la présence de certaines personnes décédées : "la première fois, j'ai un personnage au pied de mon lit (...) j'ai compris que ce que je voyais, c'était des personnes décédées", confie encore Christelle Dubois. Elle comprend ainsi qu’elle doit affiner ce don. Aide-soignante, Christelle côtoie régulièrement la mort. Elle arrive même à la prédire en voyant la mort apparaître sur les visages : "j'ai vraiment compris que l'âme trouve son stratagème pour partir quand c'est l'heure et le moment pour elle", explique-t-elle. Christelle Dubois raconte son histoire dans cet épisode intitulé "Voir les défunts : une exploration entre le vie est la mort" du podcast de "Mystères et Inexpliqués".

Qu’est-ce qu’une "sortie de corps" ?

Dans cet épisode intitulé "Explorer l’au-delà" du podcast "Mystères et Inexpliqués", Laurence Baranski explique également l'événement "surnaturel" qu’elle a vécu et qui a changé son regard sur l'existence. Un jour où elle est allongée tranquillement sur son canapé, Christelle Baranski se retrouve "dans la lumière". On dit qu’elle a expérimenté "une sortie de corps" : "j'y étais infiniment heureuse", partage-t-elle. Depuis, Christelle Baranski est convaincue que la mort n’est pas la fin de notre vécu : "C'est ma vérité. Il se trouve que cette perception-là, je la partage avec de nombreuses autres personnes". Pour elle, qui porte malgré tout une grande importance aux recherches scientifiques, elle explique dans cet épisode du podcast, sa vision du fonctionnement du corps : "La conscience existe en dehors du cerveau et quand le cœur et le cerveau s'arrêtent, cette conscience, elle, continue d'évoluer". Ce que Laurence Baranski veut retenir avant tout de son expérience, c’est cet état de bien-être et d’amour qui, peut-être, nous attend plus tard : "au-delà du mur de lumière, il se passe quelque chose et c'est quelque chose d’apaisant !", tient-elle à souligner dans cet épisode du podcast "Mystères et Inexpliqués" créé par BTLV, adapté et diffusé par Europe 1 Studio.

Peut-on communiquer avec les défunts ?

Pour Jean-Marc Bernard, invité de l’épisode "Aux origines de la transcommunication instrumentale" du podcast "Mystères et Inexpliqués", la communication avec "les âmes" s’est faite par le biais de plusieurs médiums qu’il a rencontrés au fil des années. En 2016, Jean-Marc perd ses parents à trois mois d’intervalle : "enfin, 'perdus de vue', puisqu’ensuite, on m'a montré qu'il y avait une communication qui était possible avec eux", raconte-t-il. Sa mère, qu’il décrit de son vivant comme spirituelle, avait avant son décès pris rendez-vous chez l’un de ces médiums. Pour lui faire honneur, il maintient ces consultations et décide donc de s’y rendre à sa place : "Il m'a restitué tout le parcours que ma mère a effectué le lendemain du drame, donc ça m'a apporté un élément de compréhension". Très cartésien de prime abord, Jean-Marc Bernard est plutôt étonné par les nombreux éléments que lui apportent ces médiums : "en recoupant toutes ces informations, on est obligé de s'interroger !", assure-t-il. Après cela, il perçoit plusieurs symboles qui lui rappellent sa mère, comme des papillons : "J'ai l'impression qu'il y a une possibilité que ces signes nous soient adressés depuis l'extérieur", suppose Jean-Marc dans cet épisode du podcast. Ces éléments se sont accompagnés de révélations plus concrètes qui, pour Jean-Marc, ne laissent aucun doute : il y a eu des choses très fortes qui dépassent le cadre de la subjectivité. Par exemple, "le prénom de ma mère que Florence Hubert (la médium /NDLR) a reçu avant même que je la rencontre". Ces éléments ont poussé Jean-Marc Bernard à pratiquer la "transcommunication instrumentale". Ce procédé permettrait de communiquer avec l’au-delà par le biais d’outils électroniques ou numériques. Jean-Marc Bernard raconte son histoire dans cet épisode du podcast "Mystères et Inexpliqués" créé par BTLV et diffusé par Europe 1 Studio.