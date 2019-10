Xavier Dupont de Ligonnès arrêté après une "dénonciation anonyme"

Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné du meurtre de sa femme et de ses enfants il y a huit ans, a été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow en provenance de Paris à la suite d'une "dénonciation anonyme", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. Cette "information" est parvenue trop tard pour qu'il y ait une intervention sur le sol français, a-t-on expliqué de même source. Les enquêteurs français ont prévenu la police écossaise qu'il se trouvait dans l'avion et lui ont "transmis des moyens d'identification", a-t-on ajouté. "Pour être complètement certains, on va attendre la comparaison ADN", a souligné cette source.