Le footing écolo, vous connaissez ? "On fait du bien au corps, on fait du bien à la nature"

REPORTAGE

Samedi se tient le "World CleanUp Day". En bon français : la journée mondiale de ramassage des déchets. Partout dans le monde, des dizaines de milliers d'initiatives de nettoyage des rues, des parcs ou autres espaces publics sont lancées. Des écoles, des entreprises s'y mettent. En France, plus de 2.000 événements publics sont prévus. Ainsi, à Issy-Les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, le journaliste d’Europe 1 a pu participer à un "plogging". L’objectif : courir et s'arrêter pour ramasser les déchets que l’on aperçoit au bord de la route.

Un esprit saint dans un corps sain… pourquoi pas sur une planète saine. Voilà pour le programme de ce footing écolo. "On trouve des emballages, des paquets de cigarettes… ", explique Nadia. En dix secondes seulement, cette participante a déjà ramassé treize mégots.

Des courses ou des marches pour ramasser les déchets, Luciana Morla en organise une par mois. "Non seulement on fait du bien au corps, mais en plus on fait du bien à la nature. Ici, on est en bord de Seine, et l’on sait qu’il y a de fortes chances pour que tous les déchets que l’on ne ramassera pas tombent dans le fleuve et partent en mer", déplore-t-elle.

"Il faut que les industriels rentrent dans un cercle vertueux"

À mesure que les sacs poubelles se remplissent, Laurent prend conscience de l'ampleur du problème : "Il faut que les industriels rentrent dans un cercle vertueux et produisent moins de déchets !" Une heure plus tard, à la fin du parcours, une petite montagne de déchets a été récoltée. Pour marquer un maximum de consciences, elle est photographiée et largement diffusée sur les réseaux sociaux.