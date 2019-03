Wikipedia : un contributeur indique obsessionnellement les origines juives de personnalités

Derrière le pseudonyme "Kouassijp", un contributeur régulier de Wikipedia consacre presque toutes ses interventions sur la plateforme à indiquer les origines juives de personnalités. Entre le 19 août 2017 et le 12 mars 2019, il a ainsi modifié une soixantaine de notices biographiques, selon Le Journal du Dimanche. "Son père, d'origine juive, est serrurier", peut-on ainsi lire au sujet d'un réalisateur, tandis que la fiche d'une actrice se voit compléter par une mention de son père, lui-même "né d'un père juif".

Une régulation collaborative. Un casse-tête pour Wikipedia. Car si le caractère obsessionnel et systématique de ces ajouts évoque inévitablement un fichage antisémite, les propos employés ne sont pas diffamatoires, et ont a priori peu de raison d'être supprimés. D'autant que la plateforme s'auto-régule : les contributeurs se contrôlent entre eux et sanctionnent les informations non sourcées. De fait, si les ajouts encore en ligne de "Kouassijp" ont passé cette barrière, plusieurs de ses autres textes ont été supprimés, car ils ne respectaient pas les critères généraux d'admissibilité du site.

Plus de 1,2 million de bénévoles francophones enrichissent chaque année l'encyclopédie collaborative en ligne, dont le siège est basé aux Etats-Unis. Une situation qui rend le contrôle des articles difficile. D'une part, l'autodiscipline est difficile à garantir de la part de si nombreux contributeurs. De l'autre, la localisation de l'entreprise outre-Atlantique complexifie les poursuites judiciaires contre ses contenus.