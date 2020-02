Weinstein reconnu coupable : "Nous n’en sommes malheureusement pas là en France..."

Aux Etats-Unis, Harvey Weinstein est désormais sous les verrous. L'ancien producteur star a été reconnu coupable lundi d'agressions sexuelles et de viols après son procès à New York. Il connaîtra sa peine le 11 mars - il encourt 29 ans de réclusion - et a été placé en détention en attendant. Il s'agit là de la première victoire devant la justice pour le mouvement #MeToo. Céline Piques, porte-parole d'Osez le Féminisme s'en réjouit et elle demande, mardi sur Europe 1, que la France prenne exemple.

"C’est un signal extrêmement fort qui dit qu’on ne peut pas utiliser son pouvoir pour violer des jeunes femmes ou même des mineures", réagit d’abord la militante féministe. "Ce procès est exemplaire, même s’il aurait pu y avoir la prison à perpétuité pour Weinstein du fait de la multiplication des viols et des agressions sexuelles qu’il a commis pendant des décennies. Mais c’est un signal très fort envoyé au milieu du cinéma et à l’ensemble de la population américaine pour dire stop à l’impunité."

"Relancer le débat en France"

"Nous n’en sommes pas là malheureusement en France...", regrette Céline Piques. "Et j’espère qu’effectivement ce qui va se passer dans les jours qui viennent, en particulier avec la cérémonie des César à venir, nous permettra de relancer le débat en France. Et de faire entendre les femmes qui sont victimes aujourd’hui en France. Nous attendons toujours un procès de type Weinstein pour dire simplement que les violences sexistes et sexuelles et leur impunité, ça suffit."

En attendant un procès similaire en France, les avocats d'Harvey Weinstein ont annoncé faire appel. Un autre procès devrait prochainement se tenir à Los Angeles, pour deux agressions sexuelles présumées.