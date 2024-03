Week-end de Pâques : découvrez les prévisions de trafic de Bison Futé

C'est un réflexe pour beaucoup d'automobilistes avant un départ en vacances, ou en week-end prolongé : observer les prévisions de Bison Futé pour partir à la bonne heure. Ce week-end de Pâques ne déroge pas à la règle, avec la possibilité pour certains Français de prolonger le plaisir grâce au lundi férié. À cette occasion, l'organisme de référence de l'information routière en France a publié ses prévisions pour les grands axes de l'Hexagone.

Circulation difficile vendredi en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes

Ainsi, ce vendredi, les régions de l'Ile-de-France et de l'Auvergne-Rhône-Alpes sont classées en rouge (circulation très difficile) dans le sens des départs, tandis que le reste du pays est classé jaune (circulation difficile). Ce qui donne une journée classée orange au niveau national.

Dans sa note, Bison Futé conseille les automobilistes franciliens, et ceux qui sont amenés à traverser la région parisienne, de quitter la région avant midi. La circulation sur l'autoroute A10 vers Orléans devrait être chargée, tout comme l'A7 reliant la métropole de Lyon à Orange. À noter également un trafic important dans le tunnel du Mont-Blanc : l'organisme propose d'éviter cet axe entre midi et 19 heures.

Par ailleurs, les routes devraient être bien moins chargées le samedi, avec simplement une région parisienne classée en jaune. Bison Futé conseille cette fois, aux automobilistes les plus lève-tôt, de traverser l'Île-de-France avant 8 heures pour éviter de possibles embouteillages.

Lundi, le quart nord-ouest du pays classé en rouge dans le sens des retours

Si dimanche devrait être une journée calme sur les routes, il en sera tout autre lundi dans le sens des retours avec un une journée orange au niveau national. Les Hauts-de-France, la Normandie, l'Ile-de-France, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire sont classés en rouge, alors que tout le reste de l'Hexagone est en jaune.

Les grands axes reliant Paris les plus embouteillés selon Bison Futé seront l'A13 (Caen, Rouen), l'A10 depuis Orléans et l'A6. "Ils le seront dès la fin de la matinée, et jusque tard dans la soirée", relève Bison Futé, évoquant une circulation dense et tardive à prévoir particulièrement sur l'A10. Si possible, l'organisme enjoint les automobilistes à rejoindre ou traverser la région parisienne avant 14 heures.

Dans le Nord, la circulation sera aussi très difficile sur l'A25, entre Dunkerque et Lille. Et plus au sud, où le trafic devrait être un peu moins dense, il serait bon d'éviter d'emprunter l'A7 (Orange-Lyon) entre 16 heures et 22 heures et l'A43 (Chambéry-Lyon) entre 18 heures et 20 heures.