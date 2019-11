"Il commence à faire froid, il pleut, ça glisse vite..." : les policiers mobilisés pour le week-end de la Toussaint

REPORTAGE

Le week-end de la Toussaint est traditionnellement l'un des plus meurtriers sur les routes. Entre la circulation, la nuit qui tombe tôt, la pluie et la buée sur les vitres, toutes les conditions sont réunies pour favoriser les accidents grave. Depuis jeudi, policiers et gendarmes sont donc mobilisés partout en France pour multiplier les contrôles et assurer la sécurité des automobilistes.

Le correspondant d’Europe 1 dans l’Est a pu suivre l'une de ces opérations de contrôle près de Saverne, en Alsace.