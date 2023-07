Vous tombez malade le jour de vos vacances ? Vous souffrez peut-être de la «maladie des loisirs»

Courbatures, nausées, maux de tête… Comme Matthieu, 33 ans, tombé malade la veille de ses congés, vous souffrez peut-être de la maladie dite "des loisirs". Un syndrome théorisé par un psychologue néerlandais au début des années 2000. Il avait observé qu'il tombait malade à chaque début de vacances.

3% de la population touchée

Pour Matthieu, ces vacances commencent du mauvais pied. "On part pour être au repos tranquille et on se retrouve à gérer un nez qui coule, les yeux qui pleurent, la gorge qui gratte. Dès que je relâche un peu la pression, j'ai généralement les sinus qui sont pris, ça m'arrive assez souvent", explique-t-il.

Matthieu n'est pas le seul. Cela arrive à 3% de la population adulte selon l'étude néerlandaise qui décrit ce syndrome. En cause, un relâchement du système immunitaire lié au stress, explique le médecin Yannick Pacquelet. "Quand on est en activité, en suractivité, le corps a besoin de travailler plus, donc il produit plus de noradrénaline, l'hormone du stress. Et là, du coup, on a une surprotection pour éviter de tomber malade. Quand arrive la période de repos, le corps relâche, produit moins. Donc cette protection diminue. On a plus de risques de tomber malade."

Comment se prémunir ? L'idéal est de relâcher progressivement la pression au travail, juste avant les vacances, si l’on peut. Mais aussi hiérarchiser ses tâches, s'aménager des pauses et faire du sport.