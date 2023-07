Vous avez reçu un mail d'un tueur à gages ? Attention à cette nouvelle arnaque en ligne

Vous avez reçu un étrange mail d'un prétendu tueur à gages qui assure que quelqu'un l'a embauché pour vous tuer ? Pas de panique, il s'agit d'une nouvelle arnaque. Après le faux mail au colis perdu ou à la fausse convocation judiciaire, les cybercriminels tentent une nouvelle technique pour tenter d'escroquer les internautes : cette fois-ci, il s'agit de fausses menaces de mort.

Extorsion

Selon cybermalveillance.gouv.fr, depuis plusieurs mois, plusieurs centaines de personnes ont été destinataires de ce type de messages frauduleux. Concrètement, la victime reçoit un mail, signé par un certain "Ange de la mort" ou "Krill", qui prétend être tueur à gages et avoir été engagé pour tuer ou agresser le destinataire. Il menace ensuite la victime de passer à l'acte, ou lui propose de "coopérer" en annulant sa prétendue mission et en révélant toutes les informations sur son faux client. C'est bien sûr à ce moment-là qu'il demande de lui verser une somme d'argent.

Une technique d'extorsion qui fonctionne sur le concept de l'hameçonnage, très utilisé par les hackers pour soutirer des informations personnelles (données bancaires...) ou de l'argent, en faisant peur à la victime et en lui demandant d'agir dans l'urgence.

Que faire si vous avez reçu ce mail ?

Comme pour tous les mails ou SMS malveillants, ce message est totalement impersonnel et a pour seul objectif d'impressionner la victime pour l'inciter à payer la somme demandée. Il ne faut donc surtout pas répondre à ce type de mail ou SMS, et ne jamais payer. Aussi, comme le rappelle le site cybermalveillance.gouv.fr, il ne faut pas hésiter à signaler le message frauduleux à Signal Spam, ainsi que la tentative d’extorsion sur la plateforme Pharos.

Enfin, si la victime a payé avant de se rendre compte de l'arnaque, la première chose à faire est de contacter sa banque pour tenter de faire annuler la transaction. Il faut également porter plainte, en fournissant toutes les preuves de l'escroquerie (échanges de mails frauduleux, justificatifs de paiement...). L'association France victimes, disponible tous les jours au 116.006, ainsi que la plateforme du ministère de l'Intérieur Info Escroqueries, joignable au 0.805.805.817, peuvent accompagner les personnes arnaquées dans leurs démarches.