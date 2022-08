«Vote musulman» en faveur de Mélenchon : qu'en pensent les fidèles de la mosquée de Créteil ?

Dans une note confidentielle du renseignement territorial qu’Europe 1 s’est procurée, les policiers estiment que Jean-Luc Mélenchon a pu bénéficier d’un "vote musulman" lors de l'élection présidentielle. Selon les informations recueillies par Europe 1, les prises de position du candidat insoumis ont été saluées et relayées par de nombreux influenceurs et activistes islamistes au cours de la campagne. Europe 1 s'est rendue à la grande mosquée de Créteil pour échanger avec les fidèles et en savoir plus sur les décisions de leur vote.

Selon les fidèles, Mélenchon défend les classes populaires défavorisées

Leur premier réflexe a été de refuser tout enregistrement, de peur que leurs propos ne soient déformés. Hors micro, Europe 1 a tout de même pu s'entretenir avec de nombreux pratiquants. Parmi eux, beaucoup admettent avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour de l'élection présidentielle. D'abord parce que c'était, selon eux, le candidat qui stigmatisait le moins la communauté musulmane, parce qu'il n'est pas opposé au port du voile dans l'espace public et, selon eux, qu'il défend les classes populaires les plus défavorisées.

Ce qui ressort des échanges avec les membres de cette communauté musulmane de Créteil, c'est qu'il y a eu pour eux un véritable engouement autour du candidat insoumis pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'il s'y est ajouté une influence de la part de prédicateurs ou d'imams proches des Frères musulmans ? Difficile à dire. Les personnes avec qui Europe 1 a pu échanger ont toutes affirmé qu'elles n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'islam radical.