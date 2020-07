Voitures incendiées, menaces... à la prison de Borgo, en Corse, règne "un climat de peur"

Des bouteilles de champagne et des téléphones portables confisqués dans les cellules. Dans la prison de Borgo en Corse, les surveillants ont récemment découvert lors de fouilles de nombreux objets non autorisés en possession des détenus. Depuis, le personnel pénitentiaire est sous tension et un climat de terreur règne dans la prison car les gardiens font l'objet de menaces extérieures et le matériel est vandalisé. Les détenus eux dénoncent des pressions.

"Il n'y a pas un personnel de surveillance qui dort tranquillement"

Tout est parti d'une fête d'anniversaire en cellule. Plusieurs détenus trinquent au champagne, en musique, portable à la main. Une scène filmée sur un téléphone, saisi lors d'une fouille aléatoire. Cette vidéo est le point de départ d'une première enquête. Deux séries de fouilles ciblées menées par les gendarmes ont ensuite eu lieu dans différentes cellules.

Juste après, des détenus anonymes écrivent une lettre pour dénoncer des pressions mentales inacceptables. Les familles et amis ne laisseront pas faire ces injustices, préviennent-ils. En quelques jours, huit voitures de surveillance sont incendiées dans la nuit.

Pour Maxime Coustie, délégué Ufap-Unsa à Borgo ce sont des manœuvres d'intimidation. "C'est pour nous montrer qu'ils ne sont pas contents. Il y a un climat de peur, ça c'est sûr. Je ne connais pas grand monde qui peut travailler dans des conditions pareilles. Il n'y a pas un personnel de surveillance qui dort tranquillement, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter", s'alarme-t-il. Le directeur de la prison a également reçu une lettre de menaces. En début de semaine, des tags sur la prison visaient nommément deux agents. Des mesures de sécurité renforcées ont été prises.