Vitres cassées, chauffage absent : dans ce lycée de Seine-Saint-Denis, l'hiver s'annonce rude

Le froid s'installe en France. Températures négatives, premiers départements placés en vigilance orange pour neige et verglas... L'hiver pointe déjà le bout de son nez. Une arrivée précoce, qui n'arrange pas la situation des élèves et des enseignants du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et pour cause : fenêtres cassées, problème de chauffage, coupure d'électricité... L'établissement se montre particulièrement vétuste.

"Ça va empirer"

À la sortie des cours, les élèves ne cachent pas leur mécontentement. "Il n'y a pas de chauffage, les fenêtres sont cassées. Résultat, dans la salle de classe, il fait froid et même en gardant nos manteaux, on a froid", s'agace Kenza, une élève du lycée. Toujours emmitouflée dans son manteau, la jeune femme l'affirme : "Ça va empirer avec l'hiver qui arrive. Rien que samedi, on avait cours au gymnase et pendant 15 minutes, on avait plus d'électricité."

Face à la vétusté du bâtiment, les adolescents se sentent désarmés et découragés. "Ça nous incite à rester chez nous parce que l'on sait très bien qu'en venant ici, on sera beaucoup plus concentré à tenter de se réchauffer que sur le cours", regrette Yasmina au micro d'Europe 1. "Le problème, c'est que c'est l'année du bac, donc c'est une année importante", note Sarah, une amie de Yasmina.

Des problèmes qui durent ?

Les deux élèves reprennent : "Nos doigts n'ont pas le temps de se réchauffer tout au long de la journée, car il fait aussi froid dehors que dedans. On ne voit même pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur".

Du côté de la région Ile-de-France, en charge de la gestion des lycées, on indique qu'une société de maintenance était sur place ce lundi matin pour régler les problèmes de chauffage et que le chantier de rénovation des bâtiments est à l'origine des coupures de courant. Des propos contredits par les étudiants, qui assurent à Europe 1, que ces problèmes sont récurrents depuis longtemps.