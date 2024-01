Vitre de «La Joconde» aspergée au Louvre : les deux écologistes devront verser une contribution citoyenne

Les deux militantes écologistes qui ont aspergé de soupe la vitre protégeant "La Joconde" au Louvre dimanche vont être présentées à un magistrat qui va leur proposer de verser une contribution citoyenne à une association d'aide aux victimes, a indiqué lundi le parquet de Paris.

"L'œuvre n'a subi aucun dommage"

Les deux femmes ont aspergé avec de la soupe la vitre blindée protégeant "La Joconde" dimanche matin au Louvre, revendiquant leur geste par "le droit à une alimentation saine et durable" et "dénonçant un "système agricole malade". L'action a ensuite été revendiquée, dans un communiqué envoyé à l'AFP, par un collectif baptisé "riposte alimentaire", se présentant comme "une campagne de résistance civile française qui vise à impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social".

Les deux militantes ont été interpellées et placées en garde à vue pour dégradation d'un bien classé ou inscrit. À l'issue de leur garde à vue, "les deux personnes se voient reprocher la contravention de pénétration ou maintien dans un musée de France, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, pour avoir franchi l'espace sécurisé délimité devant le tableau", a détaillé le parquet, sollicité par l'AFP. Cette contravention est passible de 1.500 euros d'amende.

Les deux militantes sont présentées "ce jour devant un délégué du procureur, en vue d'une contribution citoyenne", qui est une alternative aux poursuites, a-t-on ajouté. "L'œuvre n'a subi aucun dommage", avait assuré dimanche Le Louvre à l'AFP. Selon le musée, les deux femmes avaient caché la soupe au potiron dans un thermos à café. Le célèbre tableau de Léonard de Vinci, présenté derrière une vitre de protection blindée depuis 2005, a déjà plusieurs fois été victime de vandalisme. En mai 2022, il avait par exemple été la cible d'une tarte à la crème.