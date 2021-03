Le chauffard était le fils du commissaire avec la voiture de fonction de son père

Deux enquêtes, judiciaire et administrative, sont ouvertes après les agissements d’un jeune chauffard filmé au volant dans les rues de Clermont-Ferrand. Durant la nuit du 23 au 24 mars, cet automobiliste de 18 ans a multiplié les infractions routières en conduisant une voiture de police. Les vérifications menées à partir des vidéos ont permis de l’identifier : il s’agit du fils du directeur adjoint de la sécurité publique du Puy-de-Dôme qui a utilisé la voiture de fonction de son père, à son insu.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux

Les séquences vidéo, révélées par le quotidien La Montagne, ont rapidement fait le tour du commissariat central de Clermont-Ferrand. Les policiers auvergnats ont découverts stupéfaits les soupçons qui pèsent sur le fils de leur directeur départemental adjoint. Ce jeune homme de 18 ans aurait profité de l’absence de son père pour rejoindre le commissariat et emprunter sa voiture de service. Les images filmées par son passager avant le montrent ensuite rouler à très vive allure dans les rues désertes de Clermont-Ferrand, utiliser la sirène de la voiture, griller plusieurs feux rouges et même se faire flasher par un radar automatique.

Une enquête délocalisée

Après la découverte de ces images diffusées sur les réseaux sociaux, le procureur de la République de Clermont-Ferrand a été alerté et a ouvert une enquête préliminaire, confiée à la police judiciaire qui n’est pas sous l’autorité du commissaire dont le fils est mis en cause. A la lumière de ces faits, la direction générale de la police nationale souligne qu’elle a également déposé plainte pour le "vol" de la voiture de service. Quant à l’enquête administrative sur les circonstances de cette affaire, elle a été délocalisée à Lyon pour éviter tout conflit d’intérêt. Le fils du directeur départemental adjoint de la sécurité publique et son passager vidéaste n’ont pas encore été interrogés.

Déjà interpellé en décembre pour des faits similaires

Le jeune homme n’en est toutefois pas à son coup d’essai. Le 6 avril, il sera en effet jugé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour une précédente virée. Les faits s’étaient déroulés dimanche 13 décembre 2020, en plein après-midi, alors que de nombreux piétons étaient en ville pour leurs achats de fin d’année. Au volant de la voiture personnelle cette fois de son père, il avait multiplié les attitudes dangereuses et refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers qui tentaient de le contrôler. L’un des fonctionnaires avait chuté à vélo.

Une fois interpellé, le conducteur aurait prétendu être policier, exhibant alors une carte tricolore… celle de son père. Ces délits lui avaient valu d’être placé en garde à vue et renvoyé en correctionnelle à l’issue de ses auditions.