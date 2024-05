Violences en Nouvelle-Calédonie : une personne tuée par balle

Une personne est décédée par balle dans la nuit de mardi à mercredi à Nouméa lors des émeutes qui secouent l'archipel de Nouvelle-Calédonie depuis lundi, a annoncé le Haut-commissaire de la République, Louis Le Franc. "Des trois blessés admis aux urgences, il y en a un qui est mort, victime d'un tir par balle. Pas d'un tir de la police ou de la gendarmerie, mais de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre", a déclaré le représentant de l'État devant la presse, sans autres détails sur les circonstances de sa mort.

"L'heure doit être à l'apaisement"

"Je vous laisse imaginer ce qui va se passer si des milices se mettaient à tirer sur des gens armés", a poursuivi Louis Le Franc, déplorant une situation qu'il a qualifiée d'"insurrectionnelle" dans l'archipel. "L'heure doit être à l'apaisement (...) l'appel au calme est impératif", a martelé le représentant de l'État.

Le Haut-commissaire a également fait état de plusieurs "échanges de tirs de chevrotine entre les émeutiers et les groupes de défense civile à Nouméa et Paita" et d'une "tentative d'intrusion à la brigade (de gendarmerie) de Saint-Michel". Les forces de l'ordre ont mené un total de 140 interpellations dans la seule agglomération de Nouméa, selon un nouveau bilan dressé par Louis Le Franc.